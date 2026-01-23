Дания се споразумяла с Рюте НАТО да подобри защитата на Арктика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви днес, че се е споразумяла с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че алиансът трябва да подобри защитата на Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало след седмици на безпокойство, предизвикано от заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че страната му ще анексира Гренландия.

Правителствата на Дания и Гренландия - датска автономна територия, настояват, че суверенитетът над острова не подлежи на обсъждане, но заявиха, че са отворени за преговори по широк кръг от други теми.

Тръмп заяви, че е осигурил пълен и постоянен достъп на САЩ до Гренландия след разговори с Рюте, а шефът на НАТО заяви, че съюзниците ще трябва да увеличат усилията си за отблъскване на заплахите от Русия и Китай в далечния север.

„Ние сме съгласни, че НАТО трябва да увеличи ангажираността си в Арктика. Отбраната и сигурността в Арктика са въпрос, който засяга целия алианс", заяви Фредериксен в публикация в социалните мрежи, придружена от нейна снимка с Рюте в Брюксел.

Рюте каза, от своя страна, че работи с датската лидерка за засилване на възпиращия ефект и отбраната.

Фредериксен ще пътува до столицата на Гренландия Нуук по-късно днес, за да се срещне с регионалното правителство на острова.

Датският външен министър заяви днес, че дипломати от Дания и САЩ са се срещнали вчера във Вашингтон, за да изготвят план за по-нататъшни действия.

„Няма да съобщаваме кога ще се състоят тези (бъдещи) срещи, защото сега е необходимо да се намали драматизма спрямо ситуацията... имаме нужда от спокоен процес", заяви външният министър Ларс Льоке Расмусен.

Според източник на Ройтерс Рюте и Тръмп са се договорили в Давос за по-нататъшни преговори между САЩ, Дания и Гренландия за актуализиране на споразумението от 1951 г., което урежда достъпа и присъствието на американските военни на арктическия остров.