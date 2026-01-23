Лагард: Световният ред се променя, но не се разпада

Настоящият световен ред се променя, но тази трансформация не представлява „разпад", както твърди канадският премиер Марк Карни. Това заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не съм напълно съгласна с Марк (Карни)", каза Лагард, като уточни, че държавните ръководители и централните банкери трябва да обмислят план Б, но дори и с тези резервни сценарии „не трябва да говорим за разрив, а за алтернативи", заяви на форума президентът на финансовата институция.