ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22148604 www.24chasa.bg

Лагард: Световният ред се променя, но не се разпада

1052
Кристин Лагард Снимка: Снимка: Christine Lagarde,фейсбук

Настоящият световен ред се променя, но тази трансформация не представлява „разпад", както твърди канадският премиер Марк Карни. Това заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не съм напълно съгласна с Марк (Карни)", каза Лагард, като уточни, че държавните ръководители и централните банкери трябва да обмислят план Б, но дори и с тези резервни сценарии „не трябва да говорим за разрив, а за алтернативи", заяви на форума президентът на финансовата институция.

Кристин Лагард

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата