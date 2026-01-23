Обвиниха властите в Иран за сексуално насилие над протестиращи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Появиха се свидетелски показания от Иран, според които тийнейджъри, държани в ареста, са били подложени на сексуално насилие.

От Националният съвет за съпротива на Иран казаха пред Fox News на 21 януари, че „варварството продължава" в цялата страна.

От съвета разказват за двама протестиращи, единият на 16, които твърдят, че са били сексуално насилвани от иранските сили за сигурност, които са ги задържали в Керманшах.

Междувременно очевидци разказват пред медията, че няколко млади жени и мъже са били принудени да се съблекат, за да може военните да проверят дали имат рани от сачми.

Според разказите сблъсъците са продължили във вторник вечерта в няколко града, включително в Керманшах, където протестиращи и въоръжени части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция се сражавали едни с други. Същото се случило и в Рашт и Машха.

Протестите започнаха на 28 декември в резултат на дълбоко обществено недоволство от политическите репресии, икономическите трудности и държавното насилие. Те бързо обхванаха цялата страна.

„Подстрекателството вече приключи. Трябва, както винаги, да сме благодарни на хората, които потушиха тази подстрекателска дейност, като своевременно излязоха на терен", заяви по темата главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди на 21 януари.