ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22148671 www.24chasa.bg

Обвиниха властите в Иран за сексуално насилие над протестиращи

5052
Протестиращи в Иран СНИМКА: Архив

Появиха се свидетелски показания от Иран, според които тийнейджъри, държани в ареста, са били подложени на сексуално насилие. 

От Националният съвет за съпротива на Иран казаха пред Fox News на 21 януари, че „варварството продължава" в цялата страна. 

От съвета разказват за двама протестиращи, единият на 16, които твърдят, че са били сексуално насилвани от иранските сили за сигурност, които са ги задържали в Керманшах.

Междувременно очевидци разказват пред медията, че няколко млади жени и мъже са били принудени да се съблекат, за да може военните да проверят дали имат рани от сачми.

Според разказите сблъсъците са продължили във вторник вечерта в няколко града, включително в Керманшах, където протестиращи и въоръжени части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция се сражавали едни с други. Същото се случило и в Рашт и Машха.

Протестите започнаха на 28 декември в резултат на дълбоко обществено недоволство от политическите репресии, икономическите трудности и държавното насилие. Те бързо обхванаха цялата страна.

„Подстрекателството вече приключи. Трябва, както винаги, да сме благодарни на хората, които потушиха тази подстрекателска дейност, като своевременно излязоха на терен", заяви по темата главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди на 21 януари. 

 

Протестиращи в Иран СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата