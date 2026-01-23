„Алди" обяви съкращения на стотици работни места в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската верига супермаркети „Алди" (Aldi) обяви днес, че ще съкрати стотици работни места в централата си през следващите години, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Алди" не посочи точна цифра, но по информация на ДПА ще бъдат засегнати до 500 работни места в счетоводството, човешките ресурси и отдела за покупки.

В Германия бизнесът на „Алди" е разделен на „Алди Зюд" (Aldi Sud) и „Алди Норд" (Aldi Nord), откакто братята Карл и Тео Албрехт създават две отделни компании през 1961 година.

„Алди Зюд" работи в западната и южната част на страната, докато „Алди Норд" управлява супермаркети в северната и източната част на Германия - разделение, което понякога се нарича „екваторът на Aldi".

Съкращенията засягат бизнеса на „Алди Зюд".

Компанията не посочи конкретни причини за тази стъпка, но заяви, че винаги е имала за цел да рационализира процесите и продължава да ги развива.

За „Алди Зюд" в момента работят 2000 души в централата й в град Мюлхайм ан дер Рур, северно от Дюселдорф.

В цялата страна компанията управлява около 2000 супермаркета, в които са заети общо 50 000 души, което я прави един от най-големите търговци на храни в Германия.