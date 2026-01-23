"Политико": Мелони и Мерц са новата могъща "двойка" на Европа

Докато традиционният френско-германски двигател на Европа заглъхва, германският канцлер Фридрих Мерц все по-често търси сътрудничество с италианския премиер от крайната десница Джорджа Мелони като свой втори пилот в управлението на ЕС.

Двамата ще се срещнат на среща на върха в разкошната Вила Дория Памфили в Рим в петък, за да затвърдят новосъздадения си съюз. И двамата са десни атлантици, които искат да "охладят страстите" с американския президент Доналд Тръмп. И двамата изпитват неудовлетворение от френския президент Еманюел Макрон.

В миналото Германия традиционно се обръщаше към Франция в решаващи моменти, за да изготви планове за ЕС, така че е значително, че Мерц сега се съюзява с Мелони в опита си да прокара основните европейски приоритети в областта на търговията, промишлеността и отношенията със САЩ.

„Когато Берлин и Рим работят в тясно сътрудничество, това не е от рутина, а от убеждение, защото бъдещето, свободата и силата на Европа да оформя света зависят от това", заяви германският външен министър Йохан Вадефул пред "Политико".

Отчасти привличането на Мерц към Мелони се дължи на недоволството от Франция. Берлин е раздразнен от факта, че Париж се опита да подкопае историческото търговско споразумение с Южна Америка, което германците отдавна искат, за да насърчат индустриалния износ. Германия също така обмисля да се оттегли от съвместна програма за изтребители на стойност 100 милиарда евро поради спорове с Франция.

На този фон, сближаването с Рим има убедителна логика.

По време на срещата в петък Мерц и Мелони се очаква да подпишат споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, според дипломати, работещи по подготовката. Не е ясно какво включва то, но германската "Райнметал" и италианската "Леонардо" вече имат съвместно предприятие за производство на танкове и други военни превозни средства. Общо в срещите ще участват 21 министри от двете страни, които се очаква да сключат около 10 споразумения, според италианското правителство.

Може би най-амбициозно е, че Италия и Германия се обединяват, за да изготвят нов план за съживяване на индустрията в ЕС и разширяване на износа в съвместна позиция за срещата на Европейския съвет на 12 февруари. Берлин и Рим се представят като „двете основни индустриални европейски нации" и осъждат забавянията по споразумението с Меркосур.

Този език ще дразни Париж.

За Джангиакомо Каловини, депутат от партията „Братя на Италия" на Мелони, който оглавява италианско-германската група за приятелство в парламента, съюзът между Мерц и Мелони има смисъл, като се има предвид предстоящото напускане на Макрон от европейската сцена след френските избори през следващата година.

„Двете ни страни имат стабилни правителства, особено в сравнение с това на Франция", каза той. „Ясно е, че Мелони и Мерц вероятно все още имат дълъг път пред себе си, по време на който могат да работят заедно."

Защитата на отношенията с Тръмп е от решаващо значение и за двамата лидери, и Мерц, и Мелони се опитват да избегнат трансатлантически конфликти. В усилията си да гасят пожара те са подкрепени от външните си министри, Вадефул и Антонио Таяни.

Италиански официален представител също похвали „добрата химия" между Мерц и Мелони на лично ниво. Това е в ярък контраст с известните напрегнати отношения между Мелони и Макрон, които често са влизали в конфликт.

В усилията си да се сближат, Мерц и Мелони понякога са прибягвали до хиперболи.

По време на първото си посещение в Рим като канцлер миналата година, Мерц заяви, че „между двете ни страни има практически пълно съгласие по всички въпроси на европейската политика".

Мелони отвърна на това чувство.

„Просто е невъзможно да се поставят под съмнение отношенията между Италия и Германия", заяви тя по това време.

Всъщност двамата лидери имат значителни различия.

Мелони отказа да подкрепи окончателно обречения план, прокаран от Мерц, да се използват замразените руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна. Мелони също така за кратко отказа да подкрепи търговското споразумение с Меркосур, за да спечели отстъпки за италианските фермери, преди в крайна сметка да го подкрепи.

От решаващо значение е, че Рим и Берлин вероятно ще се окажат много неудобни съюзници по отношение на публичните финанси. Италия отдавна настоява за по-либерална европейска фискална политика – и в това отношение е естествен съюзник на Франция – докато Германия е железният дисциплинар на континента по отношение на разходите.

Но дори и тук има известно сближаване, като Мелони намалява разходите на Италия, а Мерц ръководи историческо разширяване на разходите за инфраструктура и отбрана, финансирани с дълг.

Фундаментално, голяма част от нарастващото сътрудничество между Мерц и Мелони е резултат от промени, предприети с цел оцеляване на вътрешнополитическата им позиция.

Мелони изведе националистическата си партия „Братя на Италия" към центъра, особено по въпросите на външната политика. В същото време възходът на крайната дясна партия „Алтернатива за Германия" (AfD) в Германия принуди Мерц да измести консервативната си партия рязко надясно по въпросите на миграцията.

Това идеологическо сближаване доведе до затопляне на отношенията. Тъй като Мерц търси партньори на европейско ниво, за да намали драстично притока на търсещи убежище в Европа, да намали регулациите и да насърчи търговията – и да бъде противовес на Макрон – Мелони се превърна във все по-важна фигура за канцлера.