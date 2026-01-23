САЩ: Европа е финансирала войната на Путин чрез покупки на нефт от Индия

Европа е подпомагала военната машина на Владимир Путин, като е купувала нефтопродукти, свързани с Русия, от индийски рафинерии. Това заяви в четвъртък министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, пише "Политико".

Говорейки в швейцарския курорт Давос, където се провежда Световният икономически форум, Бесънт подчерта, че европейците на практика са „финансирали война срещу самите себе си".

След като Европейският съюз ограничи директния внос на руски енергийни ресурси, доставките на нефт от индийски рафинерии към Европа рязко са нараснали. Търговци са се възползвали от т.нар. „рафинерийна вратичка" в санкционния режим – руски суров петрол се преработва в Индия, а получените горива след това се продават в Европа.

„Върхът на иронията и глупостта е, че купувачите на тези рафинирани продукти бяха именно европейците", каза Бесънт.

Европейската комисия заяви, че е предприела решителни мерки, за да предотврати навлизането на руски суров петрол на европейския пазар под каквато и да е форма. Още с шестия пакет санкции ЕС забрани вноса на руски суров петрол. Според Комисията, ако трета държава внася руски петрол и след това го изнася към друга юрисдикция, той продължава да се счита за руски и попада под забраната.

С 18-ия пакет санкции ЕС наложи и забрана за внос на рафинирани нефтопродукти, произведени от руски суров петрол. Мярката влезе в сила на 21 януари и цели да спре доставките на такива продукти, дори когато са преработени извън ЕС.

Отговорността за прилагането на санкциите, откриването на нарушения и налагането на наказания е на държавите членки чрез техните национални органи, допълни Комисията.

Междувременно британското правителство е под нарастващ натиск да ускори собствените си планове за затваряне на тази вратичка – мярка, която засега се очаква да влезе в сила едва след няколко месеца.

Миналата година САЩ повишиха митата за Индия и предприеха действия срещу индустрията, която рафинира руски петрол. По думите на Бесънт обаче „европейските ни съюзници, демонстриращи морална загриженост, отказаха да направят същото, защото искаха да сключат голяма търговска сделка с Индия".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пътува до Индия този уикенд с цел да финализира споразумение, което тя определи тази седмица като „майката на всички сделки".