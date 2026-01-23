ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22149209 www.24chasa.bg

ЕС: Готови сме за сътрудничество със САЩ за мира в Газа, но има неясноти около Съвета за мир

796
Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Готови сме на сътрудничество със САЩ за прилагането на плана за мир в Газа, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Обсъждаме с Вашингтон как заедно можем да постигнем целите по отношение на Газа, добави той.

Говорителят отбеляза, че все още за ЕС има неясноти по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН на Съвета за мир, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп. Всяка държава сама преценява, заяви говорителят, помолен за оценка на присъединяването към инициативата на две държави от ЕС. Участието на ЕС в Съвета за мир изисква тясно съгласуване и единство в контактите ни със САЩ, добави той.

Оставаме в тесен контакт по този въпрос с нашите партньори. За ЕС е особено важно ООН да остане в сърцевината на международната система. Уставът на ООН е основата на международното право и на общата сигурност, обобщи говорителят, цитиран от БТА.

Споделяме целта за постигане за мир и правим всичко, с което можем да допринесем, посочи той. Говорителят отново потвърди, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е получила покана да се присъедини към Съвета за мир и благодари.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата