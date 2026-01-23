Кристалина Георгиева предупреди за цунами от изкуствен интелект, което ще засегне пазара на труда

Павилионът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) беше домакин на диалог на високо ниво по време на годишната среща на Световния икономически форум през 2026 г. в Давос, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието събра световни лидери, които разгледаха променящата се динамика на световната икономика и въздействието на изкуствения интелект (ИИ) върху пазара на труда на фона на ускоряващите се икономически и технологични промени.

Сесията събра Бадр Джафар, специален пратеник на ОАЕ за бизнеса и филантропията, и Кристалина Георгиева, управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ), за дискусия относно рисковете и възможностите, оформящи световните икономически перспективи.

„Цунами удря пазара на труда", заяви Георгиева.

„Изкуственият интелект бързо променя икономиките. Някои роли се разрастват, други изчезват. Трябва да инвестираме в умения и да подготвим обществото. Светът като цяло вече преживява появата на ИИ, но аз се тревожа за съчетанието от възможности, които са много по-силни на някои места, отколкото на други", посочи управляващият директор на МВФ.

„Миналата година ОАЕ привлякоха над 45 милиарда щатски долара преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което е с близо 50% повече на годишна база, дори когато глобалните ПЧИ намаляха с 11%. Ние представлявахме повече от половината от всички инвестиционни потоци в Близкия изток, класирахме се на второ място в световен мащаб по нови зелени проекти, след САЩ, и приветствахме близо 10 000 нови милионери, повече от всяка друга страна в света. В ерата на фрагментация, нашата свързаност е ясно стратегическо предимство", каза Бадр Джафар.

Георгиева посочи три ключови възможности, които са в основата на това представяне: текуща регулаторна реформа, включително усилия за намаляване на бюрокрацията, устойчива икономическа диверсификация, илюстрирана от секторите, различни от петролния, които сега представляват повече от 75% от БВП на ОАЕ, дългосрочни инвестиции в човешки капитал, умения и приобщаване, съобщава БТА