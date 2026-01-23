ЕС замразява за още 6 месеца пакета от ответни търговски мерки срещу САЩ

Европейската комисия обяви днес, че ще предложи да се замрази за още шест месеца пакета от ответни търговски мерки на ЕС срещу САЩ на стойност 93 милиарда евро, които иначе щяха да влязат в сила на 7 февруари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пакетът, изготвен през първата половина на миналата година, когато ЕС преговаряше за търговско споразумение със САЩ, беше спрян за шест месеца, когато Брюксел и Вашингтон се споразумяха за съвместна позиция относно търговията през август 2025 г.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица да наложи нови мита на осем европейски страни заради стремежа на Вашингтон да придобие Гренландия направи пакета от ответни мерки удобен инструмент, който ЕС можеше да използва, ако Тръмп беше изпълнил заканата си, допълва Ройтерс.

„След като заплахата за облагане с мита от страна на САЩ отпадна, сега можем да се върнем към важната задача“ – прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ“, заяви говорителят на ЕК Олоф Гил.

Комисията скоро ще внесе предложение за удължаване на действието на нашите преустановени контрамерки, което изтича на 7 февруари, каза Гил, добавяйки, че мерките ще бъдат замразени за още шест месеца.

„Само, за да съм пределно ясен, искам да кажа, че мерките ще останат замразени, но ако имаме нужда от тях в бъдеще, те могат да влязат в сила“, каза Гил.