В Скопие за оставката на Радев: Молбата за прошка е отлична отправна точка

"След девет години начело на държавата Румен Радев напуска президентската функция, длъжността поема Илияна Йотова", са най-често срещаните заглавия, свързани със ситуацията в България, в Република Северна Македония. Първоначално само информационно, а в последващите дни и с анализи в определени медии, темата повдига въпроса какво означава това за двустранните отношения.

„Молбата за прошка е отлична отправна точка, ако е изпратена и до Илинденска” (където се намира сградата на правителството в Скопие) - такова е заглавието на „Нова Македония”, която включва в коментара си думите на Радев от последното му обръщение към нацията в качеството му на президент: „Бих желал на първо място да поискам прошка... Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша”.

„Може ли и как публичното извинение на Румен Радев за грешките му и за това, което не успя да постигне, да промени нещо фундаментално в македонско-българските отношения? Предвид това, че политическият му ангажимент не приключва с оставката му от президентския пост, няколко чуждестранни дипломати от кариерата, с които разговаряхме по темата за "подобряване на македонско-българските отношения след оставката на Радев“, подчертаха, че „в интерес на изпълнението на принципите на международното право и на изграждането на здрави добросъседски отношения“ би било „от безценно значение, ако Радев намери искрена и честна сила в себе си ...да се извини на (Северна) Македония .... за историческите несправедливости, нанесени от София“ и това да бъде „нова страница за добросъседските отношения“, пише изданието. Но събеседниците, които са изключително добре запознати с дипломацията, посочват, че и те са „дълбоко скептични към този сценарий“ по редица причини, които локализират в официална София”, отбелязва „Нова Македония”.

Според изданието, осъзнавайки високия си рейтинг сред избирателите, Радев „ще се опита да се възползва, за да може да се яви със собствена политическа партия на следващите избори и така да открои кандидатурата си за бъдещ български министър-председател”.

„Без съмнение дълбоката политическа криза в България, сега задълбочена от оставката на Радев, напълно стеснява пространството за всякакви разговори между (Северна) Македония и България, които биха могли да доведат до някакви решения на определени отворени въпроси. Официална София многократно е повтаряла, че адресът, към който (Северна) Македония трябва да се обърне, е Брюксел, но от друга страна, европейските лидери не могат да вземат нито едно решение, без първо да се консултират с България. Сега очевидно тази мисия е напълно невъзможна, така че единственото възможно нещо е да направим това, което зависи само от нас. Може би тук трябва да търсим причините за неотдавнашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че сега фокусът ни трябва да бъде върху вътрешните реформи, да си довършим домашното, а след това върху ЕС. Нека ЕС прецени дали да ни покани”, пише „Нова Македония".

"В България, но и на Балканите, постоянно се ширеше тезата, че само Румен Радев има достатъчна подкрепа и способност да стабилизира ситуацията в България....Радев реши да направи стъпка, която според последните развития в България беше доста очаквана, макар и не много обсъждана публично. Радев е политик с най-висок рейтинг в България, два пъти по-висок от втория след него, несравним с други политици", пише Инфомакс, цитирайки проучвания на българските социологически агенции.

Не можем да спекулираме колко е вероятно Радев да стане министър-председател, отбелязва изданието. То също така цитира позициите на Румен Радев, свързани със Северна Македония: „България никога не е налагала вето върху пътя на Северна Македония към ЕС и няма да поставя подобни условия извън договорите, но очакваме реално спазване на правата на човека и върховенството на закона“, „България трябва да остане бдителна и проактивна по отношение на събитията в Република Северна Македония… С мен не може да има преговори, когато става въпрос за българския национален интерес“, „Включването на българите в конституцията на Република Северна Македония значително ще ускори пътя към ЕС и се надявам, че тези промени ще бъдат направени възможно най-скоро, за да се отворят вратите за преговори за пълноправно членство“, „Конструктивен диалог на най-високо ниво между България и Северна Македония трябва да се води както от изпълнителната власт, така и от парламентите... Не бива да губим историческия момент за европейска интеграция“.

„Как ще се развие ситуацията в България, предстои да видим. В България очевидно има осъзнаване, че проруските, антиевропейски настроени личности не са най-добрият избор за страната, но има ли осъзнаване за това в (Северна) Македония?”, заключава „Инфомакс”.

„Очакванията са Радев да спечели (изборите) и да ръководи бъдещото правителство (в България), въпреки че дилемата е дали ще достигне абсолютно мнозинство в Народното събрание самостоятелно или ще има коалиция”, пише сайтът 360 градуса, публикувайки интервю с журналиста Бойко Василев.

„Като човек, който наблюдава ситуацията, съм категоричен, че топката е изцяло в полето на Република Северна Македония. Република Северна Македония има рамка за преговори с ЕС. Тази рамка е договорена с широк консенсус в ЕС. Тя предвижда включването на българите в Конституцията, спазването на договора, който сме сключили и всички въпроси, свързани с това. Мисля, че рамката за преговори е абсолютно категорична. Оттук нататък всичко зависи както от правителството на Република Северна Македония, така и от обществото в Република Северна Македония – дали иска Македония да влезе в ЕС сега”, казва Василев в отговор на въпрос какво би означавало за двустранните отношения правителство, водено от Румен Радев.

„Като се има предвид, че именно Румен Радев, като президент, инициира политиката на България да наложи вето върху (Северна) Македония за започване на преговори с ЕС, която беше „дестилирана“ в искане за конституционни промени в преговорната рамка, т. нар. френско предложение, логично възниква въпросът как новата му позиция в българския политически живот би се отразила в двустранните отношения. Разбира се, следва и въпросът как ЕС би се позиционирал по отношение на безпринципната рамка за преговори за (Северна) Македония, с вграденото от Румен Радев българско условие, отчитайки нарушаването на всички декларирани от него (ЕС) критерии за присъединяване на Украйна и Молдова към Съюза”, пише сайта МКД.мк.

Изданието е потърсило за коментар бившия посланик на Северна Македония в България Мариян Гьорчев.

„Поне сме наясно. Той (Румен Радев) е категоричен, когато казва за конституционните промени, които (Северна) Македония трябва да приложи: „подписахте - изпълнете“. Трябва да се очаква, че ако в крайна сметка стане премиер на България, Радев ще окаже натиск върху ЕС за прилагане на Договора за добросъседство и приятелство, т.е. за изпълнение на условията на „френското предложение”. Но такава очаквана позиция ни дава право, като (Северна) Македония, да заемем твърда позиция: не можем да приемем нещо, което поставя под въпрос нашата държавност“, казва за изданието Гьорчев.

В интервю за ТВ Сител Гьорчев прогнозира, че ако Радев стане премиер, първо ще се заеме с вътрешнополитически въпроси, но по отношение на двустранните отношения, знаейки неговите позиции, Северна Македония може да заяви, „знаем какво очаквате от нас, ние можем да ви кажем какво ние очакваме от вас: ние не можем да изпълним това, което искате, защото ще застрашим нашата държавност, независимост и суверенитет”.

„Миналото не ни сближава. Очевидно наративът, българският и македонският, не ни сближават и така ще остане, ако не знаем как да изградим път към бъдещето. Човек, който се е обучавал на Запад, е човек, който разбира, когато застъпвате позиция, в която искате равнопоставеност”, казва Гьорчев в отговор на въпрос дали Радев би разбрал подобна позиция.

Според него, ако Румен Радев като евентуален премиер остане твърд в позицията си, „ще продължим да работим с премълчани истини”.

„....Това, което вие мислите, можете да го мислите и да го изграждате като ваш наратив, но ние сме държава, която има свои държавни атрибути и от вас искаме само да се разберем как в бъдеще да си сътрудничим. Да изграждаме мостове на приятелство, сътрудничество, енергетика, икономика, туризъм, спорт, култура. Понякога някои неща не могат да се решат, трябват десетилетия, столетия ... този спор трае вече 150 години, стратегията на България по македонския въпрос е от 1886 година и не трябва да очакваме бързи решения.. и да очакваме, че някой ще отстъпи", казва Гьорчев за Сител.

"За (Северна) Македония оставката на Румен Радев е значимо събитие, защото отваря период на институционален преход в източната ни съседка в момент, когато регионалната дипломация и европейските процеси са чувствителни към вътрешнополитически сътресения. Дали и до каква степен промяната в президентската институция ще повлияе на тона на официална София, ще се прецени от ходовете, които ще последват през следващите седмици, особено ако политическата криза се развие в поредна предизборна кампания със силни външнополитически послания", пише сайта Рацин.мк.