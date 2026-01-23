Главната редакторка на АП изрази безпокойство за медийната свобода в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главната редакторка на Асошиейтед прес Джули Пейс изрази безпокойство в интервю за ДПА, че медийната свобода в САЩ в намалява.

"Контекстът, който винаги вземам под внимание, са 100-те държави, в които AП оперира", каза Пейс и добави: "Работим на много места, където свободата на медиите не е гарантирана. Тя не е гарантирана от правителството, а медиите са подложени на активен контрол и натиск от страна на правителствата."

"Трябва да сме честни, че сме виждали някои от същите тактики и в САЩ. И това е обезпокоително", посочи тя.

От началото на втория си мандат американският президент Доналд Тръмп е завел дела за милиарди долари срещу няколко големи медии, включително срещу вестниците "Ню Йорк таймс" и "Уолстрийт джърнъл", припомня ДПА, цитирана от БТА.

Белият дом ограничи достъпа на AП - една от най-големите новинарски агенции в света, след като тя продължи да използва наименованието "Мексикански залив" за залива, който Тръмп еднолично преименува на "Американски залив".

АП заведе съдебен иск срещу ограниченията, наложени върху работата ѝ. Новинарската агенция в момента очаква решение на апелативния съд.

В зависимост от резултата или AП, или американското правителство може да отнесат случая към по-горна инстанция, заяви Пейс в Берлин по време на посещение в ДПА.

"Смятаме, че това е принцип, за който си струва да се борим в съда", добави тя, като отбеляза, че случаят може да стигне до Върховния съд.

Пейс каза, че достъпът до Белия дом за репортерите на AП остава ограничен, въпреки че фотографите на агенцията все още са част от така наречения пул, група журналисти, които почти винаги придружават президента при изпълнението на официалните му задължения.

Редакторката заяви, че се бори с описанието на Тръмп на медиите като "врагове на народа" и с начина, по който тази идея се е наложила.

"Започнах тази работа, защото дълбоко вярвам, че обществото има право на точна информация", каза 43-годишната Пейс.

"И когато някой каже: "Всъщност вие сте врагове на народа", това напълно преобръща наопаки всичко, в което вярвам", добави тя.

Пейс изрази също така безпокойство от начина, по който алгоритмите на социалните медии отнемат приоритета на новините.

"Можем да произвеждаме колкото си искаме фактологична, точна и прозрачна журналистика. Ако механизмите за предоставяне на информация на хората обаче не дават приоритет на тази информация, тогава това представлява голямо предизвикателство" каза редакторката.

"Единственото нещо, което ме кара да съм оптимист, е, че хората потребяват информация, нали? Просто трябва да се уверим, че ще доставяме съдържание по начините, по които те искат да го потребяват", допълни Пейс.