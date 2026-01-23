Стармър атакува Тръмп: Омаловажава жертвата и службата на нашите войски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър атакува Доналд Тръмп след обидата на президента на САЩ срещу британските войници, сражавали се и загинали в Афганистан.

Даунинг стрийт разкритикува Тръмп за „омаловажаване на жертвата и службата на нашите войски" в телевизионно интервю.

Политици и военни ветерани реагираха с възмущение, след като президентът заяви пред Fox News, че войските на НАТО, включително тези от Великобритания, са останали „малко извън фронтовата линия" по време на войната в Афганистан.

Около 457 британски военнослужещи бяха убити в конфликта в Афганистан, сражавайки се заедно със САЩ, а безброй други бяха тежко ранени, пише "Дейли мейл".

Неговите забележки дойдоха след седмица, в която президентът се сблъска със съюзници от НАТО, включително Обединеното кралство, заради отказа им да се съгласят с искането му Гренландия да бъде поставена под контрол на САЩ.

„Никога не сме имали нужда от тях... никога не сме искали нищо от тях", каза той пред Fox.

„Те ще кажат, че са изпратили войски в Афганистан, и те са го направили, останали са малко встрани, малко извън фронтовата линия".

Днес Стармър заяви, че президентът „греши, като омаловажава жертвата и службата на нашите войски", като говорителят на премиера каза: „Тяхната жертва и тази на други сили на НАТО беше направена в служба на колективната сигурност и в отговор на атака срещу нашия съюзник".

А лидерът на опозицията Кеми Баденоч обвини президента, че говори „откровени глупости" за онези, които „са се борили и са умрели редом със САЩ", добавяйки: „Тяхната жертва заслужава уважение, а не очерняне".

Майката на ветерана Бен Паркинсън, който е смятан за най-тежко ранения британски войник, оцелял в Афганистан, каза, че е „зашеметена как някой може да каже подобно нещо" в реакция на коментарите на Тръмп.