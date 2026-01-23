Румъния глоби 900 000 евро дистрибутор на луксозни стоки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският съвет за конкуренцията глоби голям дистрибутор на луксозни стоки в страната с 4 552 647 леи (915 068 евро), предава Диджи24. Органът установи, че практиките на компанията ограничават конкуренцията на пазара.

„Thelios SpA, ексклузивен производител и дистрибутор на луксозни продукти, принадлежащи на групата LVMH (Louis Vuitton - Moët & Chandon - Hennessy) и нейния партньор Shades Originators SRL, търговец на луксозни продукти, са ограничили продажбата на артикули онлайн. На практика, чрез своята търговска политика Thelios SpA е забранила продажбата на луксозни очила чрез онлайн магазина на търговеца на дребно Shades Originators SRL“, се посочва в разпространената информация.

Shades Originators SRL подаде заявление за освобождаване от отговорност и осъди антиконкурентните практики. В резултат на това компанията се възползва от пълен имунитет срещу глоби, съобщи БТА.

Диджи24 припомня, че законът за конкуренцията забранява всякакви споразумения между дружества и съгласувани практики, които предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на румънския пазар. Решенията на Съвета за конкуренция са задължителни за изпълнение, а наложените глоби представляват приходи за държавния бюджет. Националната агенция за фискална администрация изпълнява решението за санкциониране на органа за защита на конкуренцията и изпълнява глобите.