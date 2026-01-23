ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

116 военни паметника има в Добричко, за запазванет...

Гръцки журналист и издател на вестник бе нападнат пред дома си

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Гръцкият журналист и издател на местния вестник „Магнезия“ Архимидис Кареклидис е бил пребит пред дома си във Волос от двама маскирани нападатели, съобщи телевизия „Скай“, цитирана от БТА. 

Нападението е било извършено в четвъртък вечерта, минути след като журналистът е паркирал колата си в близост до дома си. Нападателите са носили качулки на главите, съборили са го на земята и са му нанесли множество удари в областта на лицето и главата. След това са избягали в неизвестна посока и до момента остават неустановени, се посочва в информацията.  

„Хулиганските нападения и сплашването няма да ни спрат“, се посочва в позиция на електронното издание на „Магнезия“, където са публикувани и снимки на пострадалия с видими наранявания по лицето. 

„Тази шокираща атака представлява безпрецедентен случай в историята на града срещу журналист и издател на местен вестник – факт, който би трябвало да предизвика размисъл и да мобилизира всички институции, които се интересуват от свободата на печата“, се посочва още в позицията на изданието. 

Органите на реда разследват случая. 

