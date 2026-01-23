Погребението на Валентино: Холивуд и модната индустрия се сбогуват с Последния император (Снимки)

Колеги, поддръжници, наследници и почитатели на покойния италиански моден дизайнер Валентино Гаравани отдадоха почитта си днес в Рим на погребението на легендата. Той почина на 19 януари на 93-годишна възраст.

От сряда Валентино лежи в PM23, изложбеното пространство за изкуства и култура, открито от Фондация Валентино Гаравани през 2025 г. Днес той бе транспортиран до базиликата „Санта Мария дели Анджели е дей Мартири" – църква, проектирана от Микеланджело през 16 век, съобщава CNN.

Въпреки че погребението в центъра на Рим беше отворено за обществеността, списъкът с гости на включваше и светила от индустрията, както и известни жени - като Ан Хатауей и Оливия Палермо - които редовно носеха модели на Valentino на червения килим. Алесандро Микеле, настоящият креативен директор на Valentino, пристигна в тъмни черни дрехи, докато Донатела Версаче носеше тясна черна рокля със скулптурни ръкави. Пиерпаоло Пичоли, който беше дизайнер на едноименната марка, след като Valentino се пенсионира през 2008 г., влезе в църквата заедно с Франсоа-Анри Пино - председателят на борда на директорите на Kering, компанията майка на Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и други.

Забелязана беше и дизайнерката на Fendi Мария Грация Киури, бивш креативен директор на Dior, която също е работила във Valentino. Американският дизайнер Том Форд, дългогодишната британска модна журналистка Сузи Менкес и Ана Уинтур също присъстваха.

Роклите на Валентино бяха екстравагантни, изискани, ласкателни и женствени - затова обичани от актрисите, излизащи на червения килим. Джесика Ланг, София Лорен, Джулия Робъртс и Кейт Бланшет получиха "Оскари", докато носеха рокля на Valentino, което направи италианската марка неофициален талисман за късмет.

„Знам какво искат жените", каза той веднъж пред репортер. „Те искат да бъдат красиви." С неговата смърт модната индустрия губи един от последните бастиони на различно време: където доброто облекло се определяше просто от това колко е красиво. В документален филм за кариерата си от 2008 г. Валентино отговаря на въпроса кой може да го замести. Той отговаря на италиански: „След мен, потопът."

Рано сутринта на погребението, в базиликата се носеше постоянен поток от венци от бели цветя. Хората се редяха на опашка пред църквата, някои бяха облечени в червено или носеха червени чанти, портмонета, шалове – почит към характерния за дизайнера аленочервен нюанс. Един фен пред църквата размаха блестящ черен плакат към камерата: „Сбогом Валентино - пишеше на него - „Последният император на модата."