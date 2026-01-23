ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санкциониран танкер с руски суров петрол се носи б...

Гръцките земеделци изтеглиха тракторите си от блокадата при Никея

Иван Лазаров, БТА

Протестиращите гръцки земеделци Снимка: СНИМКА: Тони Маскръчка

Протестиращите гръцки земеделци от област Тесалия, Централна Гърция, се изтеглиха днес от блокадата при Никея, като премахнаха тракторите и другите видове селскостопанска техника от пътя, съобщи АНА-МПА. 

Решението е било взето през предходните дни от общото събрание на участниците в блокадата. Земеделците подчертават, че това изтегляне не представлява отказ от техните искания.

Днес земеделци и животновъди са провели протест в Лариса с трактори и друга селскостопанска техника. 

Очаква се провеждането на ново събрание, на което да бъде взето решение за следващите стъпки на земеделците. 

Протестиращите настояват за по-високи субсидии и данъчни облекчения, като се позовават на рязко нарастващите производствени разходи. Правителството частично изпълни исканията им, заявявайки, че е ограничено от бюджетни рамки и предупреди, че продължителните пътни блокади ще доведат до полицейски мерки срещу протестиращите.

Протестиращите гръцки земеделци

