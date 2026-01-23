Мицкоски в Давос: Изграждаме газов интерконектор с Гърция

Северна Македония укрепва своите електропреносни и газопреносни мрежи. Изгражда се газов интерконектор с Гърция, започва изграждането и на инторконектор, който ще свърже страната със Сърбия, е заявил премиерът на страната Християн Мицкоски в отговор на въпрос по време на участието си в Давос в панелна дискусия за изкуствения интелект, съобщават от правителствената пресслужба в Скопие.

„Ще увеличим капацитета за газ до осем милиарда кубически метра годишно. Досега консумираме половин милиард кубически метра годишно, което означава хиляди и хиляди мегавати инсталирана мощност на газови електроцентрали за снабдяване на нови центрове за данни с електроенергия. Това е един пример и ние, като правителство, приемаме целия институционален риск. Това е нещо, което можем да предоставим на инвеститорите като стимул“, е заявил Мицкоски в Давос, цитиран в съобщението.

По думите на премиера на Северна Македония в страната се разработват три важни проекта за производство на електроенергия от водноелектрически централи на стойност 2 милиарда евро, които са важни не само за страната, но и за региона.

„Говорим и за три големи язовира, които ще създадат три големи резервоара с чиста питейна вода. Като се имат предвид измененията в климата, мисля, че регионът ще се нуждае от тези резерви с чиста питейна вода. И двата проекта са част от каскада, която разчита на голяма река, наречена Черна река. Надолу по течението от тази каскада имаме най-добрата земеделска земя в Европа и този регион е известен като регион Тиквеш. Ние сме фокусирани върху енергетиката и в същото време имаме други приоритети“, е заявил Мицкоски по време на панелната дискусия на Световния икономически форум в Далас, където водеше правителствената делегация на Северна Македония.