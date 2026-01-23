Бившият кмет на Есенюрт ще лежи 6 години и 3 месеца в затвора

Бившият кметът на община Есенюрт, окръг Истанбул, Ахмет Йозер е осъден на 6 години и 3 месеца затвор по обвинение за „членство във въоръжената терористична групировка ПКК“, съобщи онлайн изданието „Хюриет“.

До присъдата се стигна след като при предишното заседание прокуратурата поиска присъда от 7 години и 6 месеца до 15 години по повдигнатото обвинение.

Ахмет Йозер е с кюрдски произход и е член на опозиционната Народнорепубликанска партия. Наред с политическата си дейност бившият кмет на Есенюрт е развивал научна кариера и има професорска титла. При правото си на последна дума той заяви, че решението на съда може да бъде историческо.

„Биографията ми, изявленията ми, участията ми в предавания не могат да бъдат поставени едни до други с тероризма. На преден план излезе обвинителният акт. Жалко е, че прокуратурата не разгледа моята защита. Всички мои права бяха нарушени. Доказателства в моя полза не бяха включени в материалите по делото“, заяви обвиняемият.

Той подчерта, че още преди да бъде арестуван, е бил обявен за член на терористична организация.

„Аз приличам ли на човек, който може да се оприличи с тероризма? След като на 64 години съм станал общински кмет, да стана член на терористична организация ли? Това не може да се побере в ума и съвестта. Не бих поверил своята воля на никого, особено на терористична организация. Тази ситуация е обида към всичко, което съм направил досега. Като академик и човек, който подкрепя мира, съм срещу всякакви подобни действия, включително и тероризма“, заяви Ахмет Йозер.

Той подчерта също така, че понякога дадено решение може да предопредели по-добрия път на една страна.

В обвинителния акт, към който са приложени записи от подслушването на Йозер, се посочва, че в разговорите между 23 ноември 2023 г. и 23 януари 2024 г. са открити 135 престъпни деяния.

Част от материалите по делото са и показания на защитен свидетел с псевдонима „Хермес“, който твърди, че бившият кмет на Есенюрт е провел среща с високопоставен член на европейската структура на групировката на име Джемал Кавак, за да поиска помощ за нелегалното извеждане от страната на свой близък, който е бил осъден за участие в терористична дейност.

„Той ми е скъп приятел. От нас е. Работи активно по нашите въпроси“, е казал Кавак в друг свой разговор с член на групировката, става ясно от показанията на защитения свидетел.

Отново според него от Йозер са били поискани и пари в подкрепа на младежи, които се намират в „защитени жилища“ на терористичната организация, а той е отговорил, че има познати бизнесмени и ще помогне. По-късно Йозер е посетил Кавак в дома му и му е занесъл значима сума пари.

В досието по делото е включен също така доклад, изготвен от Отдела за разследване на финансови престъпления. Констатациите в него сочат, че Йозер е взимал и изпращал пари към хора, които са разследвани за участие във въоръжена терористична група и терористична пропаганда.

По време на съдебния процес присъстваха председателят на опозиционната Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел, както и членове на партийното ръководство.

Опозицията определи присъдата като политически мотивирана. Зам.-председателят на парламентарната група на Народнорепубликанската партия Мурат Емир, цитиран от „Сьозджю“, заяви че намеренията могат да бъдат видени много ясно, ако бъде погледнато написаното в обвинителния акт.