Съдят 8 души в Германия, искали да създават нацистка държава

Осем млади мъже бяха изправени днес пред съда в германския град Дрезден, където ще бъдат съдени по обвинения, че членуват в екстремистка група, целяща да създаде независима държава, основана на нацистка идеология, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според прокуратурата те са членове на въоръжената групировка "Саксонски сепаратисти", създадена през 2020 г. Предполага се, че членуващите около 20 души имат расистки, антисемитски и апокалиптични възгледи.

Съгласно обвинителния акт членовете на групата са били убедени, че германската държава е пред разпад – събитие, което са възнамерявали да използват, за да завземат със сила големи части от източната провинция Саксония и да създадат независима държава, управлявана по идеологията на нацистката партия на Адолф Хитлер.

Заподозрените, на възраст между 22 и 26 години, бяха арестувани при полицейски акции в Саксония и Полша през ноември 2024 г.

Срещу тях са повдигнати различни обвинения, включително участие в терористична организация. Съдът е насрочил 67 заседания, като делото се води при засилени мерки за сигурност.

Подсъдимите са наели голям адвокатски екип - в съдебната зала заедно с тях присъстват 19 адвокати. Един от съдените е представляван от петима защитници и един от тях отхвърли обвиненията срещу клиента си.

"Отхвърляме изцяло обвиненията, повдигнати от главния прокурор", заяви адвокатът Дубравко Мандич, който определи съдопроизводството като "непропорционално". Той отрече изобщо да е съществувала групировка "Саксонски сепаратисти" и твърди, че клиентът му никога не е имал намерение да убива когото и да било.

Двадесет и шест годишният подсъдим, местен политик от саксонския град Грима, е бил задържан, докато е държал дългоцевно огнестрелно оръжие.

Преди прочитането на обвинителния акт защитата е внесла искане процесът да бъде закрит за обществеността.

Смята се, че в организацията има и трима членове на партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която на регионалните избори в Саксония през 2024 г. остана на косъм от първото място и е най-голямата опозиционна сила на национално равнище.

Регионалната организация на АзГ побърза да отхвърли обвиненията.

Сред присъстващите в залата в началото на делото беше и депутат от АзГ в парламента на провинция Саксония.