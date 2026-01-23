Санкциониран танкер с руски суров петрол се носи без управление в Средиземно море

Танкерът „Прогрес", с голям товарен капацитет и превозващ 720 000 барела (около 100 000 тона) руски суров петрол сорт Urals, е загубил управление в Средиземно море край бреговете на Алжир. Корабът е собственост на базираната в Санкт Петербург компания Legacy Marine, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от системи за корабно проследяване.

Плавателният съд е следвал курс на изток покрай северноафриканското крайбрежие към Суецкия канал, но в сряда следобед рязко е отклонил маршрута си на север и е напуснал основните корабни коридори. В четвъртък сутринта навигационният му статус е бил променен на „не е под управление", а скоростта му е спаднала до около 1 възел — индикация за механична повреда, която прави кораба неспособен да маневрира и да дава път на други съдове. Според последните данни до петък следобед „Прогрес" е продължил да се носи на изток с приблизително същата скорост.

19-годишният танкер фигурира в санкционните списъци на Европейския съюз и Великобритания заради участието си в превоз на руски петрол. Наскоро корабът е сменил флага си с руски и през ноември е бил вписан в Руския морски регистър на корабоплаването. След включването му в санкционния „черен списък" танкерът е сменял името си два пъти.

От началото на годината Съединените щати започнаха да конфискуват танкери, свързани с транспортирането на руски петрол. Най-малко седем такива кораба вече са попаднали в ръцете на американските военни.

Вчера президентът Еманюел Макрон също обяви, че френският флот е задържал танкера Grinch в Средиземно море, който е пътувал от Русия и е под международни санкции като част от усилията за прекъсване на дейността на "сенчестия флот" на Москва.

Преди това Германия за първи път отказа влизане в Балтийско море на "зомби танкера" Arcusat, който е пътувал към руско пристанище.

През март 2025 г. Германия конфискува санкционирания петролен танкер Eventin, който е превозвал 100 000 тона руски суров петрол. През януари същата година корабът беше открит да се носи по течението край остров Рюген в Балтийско море. Германия пое собствеността върху целия товар на танкера, оценен на приблизително 40 милиона евро.