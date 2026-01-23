Посланикът на САЩ в Северна Македония: Коридор 8 с България е ключов за страната

Посланикът на САЩ в Северна Македония Анджела Агелер подчерта стратегическото значение на Коридор 8 и регионалната свързаност с България в открито писмо до гражданите на страната по повод края на своя тригодишен мандат в Скопие.

В посланието си тя определи инфраструктурните проекти и добросъседското сътрудничество като основа за сигурност, икономически растеж и европейска интеграция.

Агелер припомни, че през 2025 г. се отбелязват 30 години от установяването на двустранните отношения между САЩ и Северна Македония, като акцентира върху реалните резултати от партньорството през последните години. Сред тях тя открои напредъка по най-големия инфраструктурен проект в историята на страната, който ще отвори стратегическите коридори 8 и 10 и ще засили регионалната сигурност и търговията между съседните държави, съобщи БГНЕС.

Коридор 8, който свързва Адриатическо и Черно море през Северна Македония, България и Албания, беше посочен като ключов елемент за по-тясна икономическа интеграция и за укрепване на връзките в рамките на НАТО. Посланикът отбеляза, че развитието на този коридор има не само икономическо, но и ясно геополитическо значение, тъй като подобрява мобилността, сигурността и устойчивостта на региона.

В писмото си Агелер обърна внимание и на ангажимента на Северна Македония като сериозен съюзник в НАТО, включително чрез изпълнение на целите за отбранителни разходи и участие в многонационални военни учения. Тя подчерта, че инфраструктурата, свързваща страната с България и останалите съюзници, е неразделна част от колективната сигурност.

Акцент беше поставен и върху усилията за върховенство на закона, борбата с корупцията и създаването на икономически възможности, които да задържат младите хора в страната. Посланикът изтъкна сътрудничеството в сфери като енергетиката, транспорта, технологиите и опазването на културното наследство, като подчерта, че напредъкът в тези области е пряко свързан с регионалната свързаност и добросъседските отношения.

Агелер изрази благодарност за открития диалог, включително по трудни теми, и за споделените надежди и визия за бъдещето на страната. Тя подчерта, че Съединените щати последователно подкрепят пътя на Северна Македония към пълна евроатлантическа интеграция и по-тясно сътрудничество със съседите, включително България.

„Съединените щати ВИНАГИ ще бъдат до вас, вярвайки, както вярват толкова много от вас, в мечтата за по-силен, по-проспериращ, по-сигурен и напълно интегриран евроатлантически партньор и съюзник", подчерта посланикът.

В заключение тя отправи послание на надежда и увереност, че чрез инфраструктурни връзки като Коридор 8, диалог и регионално сътрудничество Северна Македония може да преодолее всяко препятствие по пътя си към стабилно и европейско бъдеще