Започнаха руско-украинските преговори в Абу Даби под егидата на САЩ

Започнаха руско-украинските преговори под егидата на САЩ в Абу Даби, съобщи днес външното министерство на Емирствата, цитирано от Ройтерс.

"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и по график трябва да продължат два дни в рамките на продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се посочва в изявление на министерството, цитирано от БТА.

Според Володимир Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас.

"Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", каза Зеленски, цитиран от Укринформ. Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни. "Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.