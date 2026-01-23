Засегнат от речта на Карни, Тръмп отряза Канада за Съвета за мир. ЕС със сериозни съмнения към новата организация

Американският президент Доналд Тръмп изненадващо оттегли поканата си до премиера Марк Карни да се включи в Съвета за мир.

Това се случва

въпреки заявките на Отава, че възнамерява да се включи

в новата международна организация, но без да плаща такса от $ 1 млрд. за перманентно членство, пише Би Би Си.

Белият дом не даде обяснение какво е накарало президента рязко да промени отношението си, но решението му дойде часове след като канадският премиер си позволи да критикува думите на републиканеца, че Канада съществува заради Щатите.

“Канада процъфтява благодарение на своите ценности”, категоричен бе Карни, добавяйки, че тя може да покаже на света, че бъдещето на международните отношения не е задължително да бъде автократично. В речта си на форума в Давос Карни отправи завоалирана критика към американския си колега, без да назовава директно Тръмп. “Средните сили трябва да действат заедно, защото, ако не сме на масата за преговори, сме в менюто”, предупреди премиерът.

Поведението на двамата лидери потвърждава дълбочината на разногласията на САЩ с държавата, която години наред бе техният най-верен съюзник.

Въпреки тържественото учредяване на Съвета за мир в четвъртък стартът му не бе приет еднозначно от света. От поканените официално 60 държави само около 20 се включиха.

Страни като Великобритания, Франция и Германия откровено отказаха да се присъединят. Причината - страхове, че новата организация ще замени ООН и че в нея може да бъдат приети Русия и Беларус.

Първоначалната идея за съвета бе той да бъде помощен орган за възстановяването на Газа. Впоследствие тя прерасна в международен проект, който ще бъде ръководен с железен юмрук от Тръмп

дори когато той вече не е президент

Съгласно хартата на Съвета за мир републиканецът е постоянен председател на неговото изпълнително бюро и разполага с големи правомощия. Те включват свободата да кани и премахва от нея държави, да създава нейни спомагателни органи и сам да назначи наследник на своя пост.

“Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в устава на Съвета за мир, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Устава на ООН”, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Той каза това ден след извънредната среща на лидерите на ЕС, които обсъдиха позицията на блока спрямо новата организация на Тръмп и бъдещето на отношенията със САЩ.

На срещата бе и премиерът в оставка Росен Желязков, който в четвъртък подписа хартата на Съвета за мир, с което България стана учредител. Единствената друга страна-членка на ЕС, която влезе в новия орган, е Унгария.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен се похвали, че решителната, но не ескалираща реакция на ЕС е била решаваща, за да бъде убеден Тръмп да не анексира Гренландия. Обобщавайки настроението от срещата, първата дипломатка на ЕС Кая Калас каза, че блокът е бил подложен на постоянна непредсказуемост от САЩ, но че Европа не е готова да захвърли 80-годишната си връзка с Вашингтон.

