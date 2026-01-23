Осъден за 10 убийства мъж, работил като медицинска сестра, може да е убил още 100

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж - медицинска сестра, който бе осъден на доживотен затвор за убийството на 10 пациенти, може да е отговорен за поне още 100 смъртни случая. През ноември миналата година 40-годишният Улрих С. бе признат за виновен от съд в Аахен за умишленото убийство на 10 души и 27 опита за убийство. Според разследващите той инжектирал смъртоносна доза от болкоуспокояващи и приспивателни на хората, за които се грижел в местен хоспис.

Мъжът искал да намали натоварения си график, защото трябвало да гледа прекалено много хора, докато бил нощна смяна.

Пред Би Би Си главната прокурорка на Аахен Катя Шленкерман-Питс заяви, че в хосписа, където Улрих убивал, има прекалено голямо натрупване на други подозрителни смъртни случаи.

“В текущите производства в момента те са значително над 100”, обясни прокурорката.

Мъжът бе заловен през 2024 г. Знае се, че е работил в хосписа на болница в предградието Вюрселен от 2020 г. Според властите е убивал между 2023 г. и 2024 г.

По време на процеса срещу него разследващите казаха, че Улрих е проявявал раздразнение и пълна липса на емпатия към пациентите. Обвиниха го, че си е играл на “господар над живота и смъртта”.

До последно медицинската сестра отхвърляше тези твърдения и поддържаше версията, че е искал да помогне на хората да не чувстват болка и дискомфорт. Не знаел, че дозите, които дава са смъртоносни.

Заради новото разследване прокуратурата в Аахен е наредила ексхумацията на 60 тела за аутопсия.

“Резултатите от тестовете ще определят дали могат да бъдат повдигнати нови обвинения”, каза Шленкерман-Питс.

