Луиджи Манджоне се изправи пред съда

Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на ръководителя на здравноосигурителната компания "Юнайтед Хелткеър" пред хотел в Манхатън, ще се яви днес във федерален съд, където съдия ще разгледа дали ключови доказателства да бъдат допуснати по делото за убийство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

27-годишният Манджоне е обвинен, че е застрелял главния изпълнителен директор на "Юнайтид Хелткеър" Браян Томпсън в централната част на Манхатън. Убийството бе осъдено от голяма част от обществеността, но за част от американците Манджоне се превърна в своеобразен народен герой заради общественото недоволство от високите разходи за здравеопазване и практиките на застрахователните компании, отбелязва Ройтерс.

Той пледира невинен по обвиненията в убийство, преследване и незаконно притежание на оръжие и ще се яви под стража на заседанието днес пред съдията от Маргарет Гарнет в Манхатън.

Съдия Гарнет е разпоредила полицейски служител от управлението в град Алтуна да даде показания на заседанието днес относно стандартните процедури на ведомството за изземване, съхранение и описване на лични вещи при арест на обществено място.

Отделно защитата настоява съдията да отхвърли обвинителния акт срещу Манджоне заради предполагаеми пропуски или да забрани на прокуратурата да иска смъртно наказание поради предполагаеми нарушения на конституционните му права.