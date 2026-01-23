Мелони: Тръмп да промени условията на Съвета за мир, в сегашния му вид не можем да се включим

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че е помолила президента на САЩ Доналд Тръмп да промени условията на Съвета за мир, тъй като в сегашния си вид той създава конституционни въпроси, които възпрепятстват Италия да се присъедини към него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветът за мир е нов международен орган, ръководен от САЩ, създаден с цел да наблюдава управлението в Газа след войната и потенциално да играе по-широка роля в усилията за уреждане на конфликти.

Съгласно конституцията на Италия страната може да участва в международни организации само при равнопоставеност с останалите държави - условие, което според Мелони не е изпълнено в настоящия устав на Съвета, който предоставя прекалено широки изпълнителни правомощия на американския президент.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия е готово да се присъедини към Съвета за мир, но подчерта, че не може да приеме плана в сегашния му вид. На обща пресконференция с Мелони, Мерц обясни, че настоящата структура на управление на Съвета за мир е несъвместима с германската конституция. "В този си вид управленските механизми на инициативата не могат да бъдат приети в Германия по конституционни причини", каза той.

В същото време канцлерът подчерта, че Берлин е отворен за обсъждане на алтернативни форми на сътрудничество със САЩ, ако целта е да се намерят по-ефективни формати за постигане на мир в различни региони на света.

По думите му подобни формати не бива да се ограничават единствено до Газа и Близкия изток, а биха могли да се прилагат и в други конфликти, включително в Украйна.