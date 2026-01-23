САЩ удължиха с по-малко от месец оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Службата за контрол на чуждестранните активи ОФАК (OFAC) към министерството на финансите на САЩ удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 20 февруари, предаде РТС, цитирана от БТА.

Предишният лиценз за продължаване на дейността си НИС получи преди три седмици и действието му бе в сила до днес в полунощ.

В понеделник НИС подаде ново искане за удължаване след предварителното споразумение за покупка на мажоритарния руски дял в НИС, сключено между руската компания "Газпромнефт" и унгарската петролна компания МОЛ.

Свеждането до нула на руския дял в НИС беше условие на американската администрация за ново разрешение за дейността на единствената петролна компания на Сърбия.

Структурата на собствеността на НИС може да стане известна още в средата на март, а сръбската държава ще придобие повече от една трета от дела в ключовата енергийна компания, предава РТС.

Междувременно производството на петролни деривати в рафинерията на НИС в северния сръбски град Панчево, което беше прекратено поради спиране на доставките на суров петрол за НИС, започна отново.

OФАК преди това издаде лиценз на НИС, с което удължи крайния срок за преговори за продажбата на руския дял до 24 март.

Санкциите, наложени от САЩ на НИС поради мажоритарното руско участие в компанията, влязоха в сила на 9 октомври миналата година след като бяха отлагани осем пъти.

Руската страна се съгласи да продаде своя дял в края на ноември 2025 г., а Сърбия бе изправена пред опасността от криза за горива и вторични санкции, които да засегнат всички сфери на нейната икономика.