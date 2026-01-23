ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха от ареста собственика на бара в Кран Монтана, където изгоряха 40 души

Жак Морети съпругата му Джесика СНИМКА: X/@mamboitaliano__

Жак Морети може да бъде освободен от затвора. Трибуналът за принудителни мерки (TMC) обяви днес вдигането на предварителния арест на собственика на бара в Кран-Монтана (VS), където 40 души загинаха в пожар, а 116 бяха ранени в новогодишната нощ.

Морети, който плати гаранция от 200 000 франка, все още ще бъде подложен на предпазни, информира swissinfo.

Това са класическите мерки, които се състоят от забрана за напускане на швейцарска територия, задължение за депозиране на всички документи за самоличност и пребиваване в прокуратурата, задължение за ежедневно явяване в полицията и следователно за плащане на гаранция.

Принудителният съд на Сион определи гаранция от 200 000 франка.

"Сумата е пределена от прокуратурата и счетена от съда за адекватна и възпиращ фактор", заяви Трибуналът за принудителни мерки. Сумата беше внесена в сметката на прокуратурата днес, добавиха от Трибунала.

