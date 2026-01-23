Ирак призова страните от ЕС да поемат отговорност за свои граждани, обвинени в тероризъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иракският премиер Мохамед Шия ас Судани призова държавите от Европейския съюз да поемат отговорност за свои граждани, държани в затвори в Ирак по обвинения в тероризъм, свързан с групировката „Ислямска държава", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Напоследък Ирак започна да приема задържани чужденци, свързани с „Ислямска държава", на фона на нарастващи опасения за сигурността на местата за задържане в Североизточна Сирия. Подновените бойни действия там засилиха страховете от бягства от затворите и дестабилизация.

Преди два дни американските сили прехвърлиха от Сирия в Ирак първата група от общо близо 7000 затворници, свързани с „Ислямска държава".

По време на телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон Ас Судани е поставил акцент върху временното прехвърляне на задържани чужденци от затвори, които досега са били под контрола на водените от кюрдите Сирийски демократични сили, в места за задържане в Ирак, се казва в изявление на кабинета му.

Ас Судани подчерта отговорността на международната общност – и по-специално на държавите членки на ЕС, да репатрират задържаните, които са техни граждани, да гарантират, че ще бъдат съдени съгласно националните им правни системи, и да получат справедливо наказание.

През 2025 г. американските и съюзническите сили са задържали над 300 бойци на „Ислямска държава" в Сирия и са убили около 20 други.

Групировката „Ислямска държава" контролираше големи части от Ирак и Сирия от 2014 до 2019 г. Тя беше победена в Ирак през 2017 г., а две години по-късно бе обявена за победена и в Сирия.

Въпреки това организацията не е напълно унищожена и нейни клетки продължават да извършват смъртоносни нападения и в двете страни.