Крокодили се появиха в градовете на Мозамбик след наводненията, причиниха смъртта на поне трима

Крокодили са причинили смъртта на най-малко трима души в Мозамбик на фона на опустошителни наводнения в страната, съобщи Асишиейтед прес.

В град Шай Шай, столица на провинция Газа и една от най-силно засегнатите области в южната част на страната, властите предупредиха жителите за повишен риск от нападения от крокодили, тъй като прииждането на водите не спира и евакуацията към по-високи места продължава.

Проливни дъждове и тежки наводнения в южните части на Африка през последния месец отнеха живота на над 100 души в Мозамбик, Южна Африка и Зимбабве, като са разрушени хиляди домове и са нанесени щети на инфраструктурата.

От 13-те смъртни случая, регистрирани вследствие на наводненията в Мозамбик, три са причинени от крокодили, съобщиха властите, цитира БТА.

„Нивото на реките се покачва и водата достига до градски или гъсто населени райони", заяви тази седмица Паола Емерсън, ръководител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Мозамбик, след посещение в града.

Двама души бяха убити и трима бяха ранени при нападение в региона Газа по-рано този месец. Мъж е бил „погълнат" от крокодил в малкия град Моамба в провинция Мапуто, съобщиха местни медии.

Властите в Мапуто заявиха, че крокодилите вероятно са се озовали в района с водните потоци, идващи от съседна Южна Африка.

Освен непосредствената опасност, която представляват крокодилите, наводненията предизвикаха дълбока хуманитарна криза.

Седмици на обилни валежи, както и контролирано изпускане на язовири с цел предотвратяване на структурни повреди, са засегнали над 700 000 души, повече от половината от които деца, оставяйки след себе си разрушения сред обширни земеделски площи, според хуманитарни организации като Световната програма по прехраната и УНИЦЕФ.

Световната здравна организация предупреди днес за сериозни прекъсвания на здравните услуги в провинциите Газа и Мапуто след разрушаването на най-малко 44 здравни заведения, което е оставило десетки хиляди хора без достъп до медицинска помощ.

Агенцията на ООН заяви, че щетите по стратегическата инфраструктура са прекъснали предоставянето на услуги, докато над 50 000 души, принудени да се преместят във временни убежища, са изправени пред ограничени или напълно липсващи основни здравни услуги.

В трите държави хуманитарните агенции съобщават за нарастващ риск от глад и болести, тъй като екстремните метеорологични условия унищожават реколтата, от която милиони дребни земеделски производители зависят за препитанието си, докато заплахата от предавани чрез замърсена вода заболявания като холерата остава изключително сериозна.