Счупена релса е причината за жестоката влакова катастрофа в Испания, при която загинаха 45

Три влакови катастрофи имаше в Испания в последно време. СНИМКА: Екс/EBluemountain1

Счупена релса е причината за жестоката влакова катастрофа в Испания, при която загинаха 45 души в неделя на линията Малага-Мадрид

Първоначален доклад установи, че е имало счупване на релсата преди преминаването на високоскоростния влак, който дерайлира, причинявайки железопътната катастрофа в Испания, съобщи BBC. Композицията дерайлира и задните му вагони преминаха на отсрещния коловоз по пътя на насрещно движещ се влак.

Пролука от почти 40 см е във фокуса на разследването на катастрофата. Смъртоносният сблъсък в неделя стана около 19:45 местно време - около час след като дерайлиралият влак е тръгнал от Малага за Мадрид. Повечето от загиналите и ранените са били в предните вагони на другия влак.

Комисията нарече доклада си „работна хипотеза", добавяйки, че той „трябва да бъде потвърден от по-късни подробни изчисления и анализи".

