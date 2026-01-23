Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт на Тръмп в Съвета за мир

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) поставя въпроси за широките правомощия на американския президент Доналд Тръмп в рамките на неговия новосъздаден Съвет за мир, се казва във вътрешен документ на Службата, до който Ройтерс получи достъп.

Тръмп насърчи световните лидери да влязат в неговия Съвет за мир, създаден да решава конфликтите по света, но много западни лидери останаха резервирани.

В поверителен анализ от 19 януари, споделен с държавите членки на Европейския съюз, ЕСВД изразява тревога относно концентрирането на власт в ръцете на Тръмп, съобщава БТА.

Уставът на Съвета за мир "поражда безпокойство относно конституционните принципи в ЕС", а "самостоятелността на правния ред на ЕС също се явява препятствие пред концентрацията на власт в ръцете на един председател", пише в анализа.

В документа се казва още, че новосъздаденият Съвет за мир "силно се отдалечава" от мандата, даден през ноември от Съвета за сигурност на ООН и фокусиран единствено върху конфликта в Газа.

Новият Съвет, чието създаване американският президент обяви официално вчера, се председателства пожизнено от Тръмп и ще започне работа, като се заеме с конфликта в Газа, а след това ще разшири дейността си, за да се занимава и с други конфликти. Членството в Съвета е ограничено до три години, освен ако държавите не платят по 1 млрд. долара за финансиране на дейността му и не получат постоянното членство.

"След като този Съвет бъде напълно сформиран, ще можем да правим почти всичко, което поискаме. И ще го правим съвместно с ООН", заяви Тръмп и добави, че ООН има голям потенциал, който не е бил напълно оползотворен.

След като европейските лидери се срещнаха снощи, за да обсъдят трансатлантическите отношения, председателят на Европейския съвет

Антонио Коща заяви пред журналисти: "Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Устава на Съвета за мир, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Устава на ООН".

Коща каза, че ЕС е "готов да работи съвместно със САЩ по прилагането на всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът за мир изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН".

Няколко страни от ЕС, включително Франция и Испания, вече заявиха, че няма да се присъединят към Съвета.

В своя анализ ЕСВД посочва, че "разпоредбата, според която изборът на държава членка относно нивото на участието ѝ се нуждае от одобрение от председателя, представлява неправомерна намеса в организационната самостоятелност на всеки член".