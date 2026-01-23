ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на ООН за правата на човека удължава разследването на случващото се в Иран

2580
Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Съветът за правата на човека към ООН гласува днес за удължаване на "Мисията за установяване на фактите" в Иран след репресиите на неотдавнашните протести в страната, предаде Франс прес.

Двадесет и пет члена на съвета гласуваха в подкрепа на резолюция за удължаването на мандата от две години и разширяването на мандата на мисията в Иран, създаден през ноември 2022. Мисията бе създадена след репресиите срещу демонстранти, протестиращи срещу задържането на младата иранка от кюрдски произход Махса Амини, обвинена в нарушаване на ислямските правила за обличане.

Седем члена на съвета гласуваха "против", а 15 се въздържаха, съобщи БТА.

Египет, Китай, Куба и Пакистан са сред страните, обявили се против предложението за удължаване на мисията.

Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

