Зам.-председателят на сръбския парламент: Мисията на ЕП прояви неуважение към нас

Мисията на ЕП прояви неуважение към нас, обяви заместник-председателят на сръбския парламент Марина Рагуш.

Членове на аd hoc мисията на Европейския парламент, която са на посещение в страната от вчера заради антиправителствените протести, продължаващи повече от година.

Според заместник-председателят на Народната Скупщина депутатите от управляващата коалиция са били неприятно изненадани, че срещата с евродепутатите е била прекъсната под претекст, че ги чакат други срещи, и че преди това са имали две срещи с представители на опозицията.

Както добави Рагуш, началото на срещата вероятно е било неприятно, защото членовете на сръбския парламент са изразили протеста си, че при изготвянето на доклада на ad hog мисията докладчик ще бъде и „човек, който възхвалява военната операция на Хърватия „Буря" и публикува своя снимка във военна униформа, визирайки случая с хърватския евродепутат Тонино Пицула, който е докладчик за Сърбия в ЕП.

Рагус също така подчерта, че са изразили силен протест срещу това, че мисията за установяване на фактите е дошла, за да търси факти, които те по същество не искат да чуят. Също така, както тя заяви, тази мисия се провежда след приемането на резолюция, с която "ЕП вече е произнесъл присъда за Сърбия". Както тя заяви, на срещата не са чули или видели никакви доказателства, използвани в приетата резолюция срещу властите в Сърбия, като например използването на звуково оръдие по време на протеста на 15 март м.г.

Заместник-председателят на Народната Скупщина Елвира Ковач също присъства на срещата с евродепутатите и изрази убеждението си, че новата резолюция за Сърбия ще бъде много по-обективна и реалистична, защото членовете на ad hoc мисията вече разговарят и с представители на управляващата коалиция, за разлика от предишния път, когато според Ковач докладът е бил приет само въз основа на казаното от опозицията.

По-рано през януари председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич и президентът на Сърбия Александър Вучич обявиха, че няма да приемат евродепутатите, защото те са постъпили неуважително и не са съгласували датите на посещението си със сръбските власти.