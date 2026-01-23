Румъния ще спира мечките с хиляди километри електрически огради

Хиляди километри електрически огради ще бъдат инсталирани в Румъния, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни и най-вече мечки. Това съобщи министърът на околната среда Диана Бузояну. Дотук се стигна след зачестилите случаи на нападения от мечки в страната.

„Обещахме балансиран пакет от мерки за управление на конфликтите между хора и мечки и ето, че изпълняваме обещанията си. Тази програма е инструмент за превенция, защото се стремим да намалим ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни, особено в общности, където инцидентите с кафяви мечки са чести", посочва тя, цитира БТА.

По думите й електрическите огради значително намаляват риска от нападения и щети, без да увреждат животните и без да променят естественото им поведение. Те защитават домакинствата, пчелините, земеделските стопанства, но също и естествените пътища на животните.

Междувременно от администрацията на Фонда за околна среда обявиха, че са одобрили финансиране от близо 24,9 милиона леи с цел намаляване на конфликтите между хора и диви животни, в рамките на Програмата за защита на видовете от дивата фауна.

През април миналата година бившият министър на околната среда, водите и горите Мирча Фекет обяви, че в Румъния има между 10 419 и 12 770 кафяви мечки, докато оптималният брой екземпляри се оценява на 4000. Местното население в редица планински и горски райони на страната от години настоява за решение на проблема.