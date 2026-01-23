ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари отговори на Тръмп: Саможертвата на британските войници заслужава уважение

Принц Хари Снимка Инстаграм

Британският принц Хари каза, че саможертвата на войниците от НАТО в Афганистан трябва да бъде уважавана и за нея трябва да се говори правдиво, предаде Ройтерс.

"Аз служих там. Там завързах приятелства за цял живот и изгубих приятели. Само Обединеното кралство изгуби 457 военнослужещи там", се казва в днешно изявление на принц Хари.

Думите на принц Хари са реакция на изявления на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО в Афганистан са стояли далеч от фронта.

Принц Хари каза още, че операцията на НАТО в Афганистан е била в отговор на атаките срещу Съединените щати от 11 септември 2001 г. и че съюзниците от НАТО са застанали рамо до рамо със САЩ.

Британският премиер Киър Стармър също разкритикува коментарите на Тръмп.

"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.

