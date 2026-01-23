Минесота се готви за масови протести срещу Имиграционната и митническа служба на САЩ, въпреки опасния студ.

Десетки магазини, музеи, заведения и предприятия в американския щат Минесота се очаква да останат затворени днес в рамките на (както религиозни лидери и синдикати определят събитието) обща стачка в знак на протест срещу федералната Имиграционна и митническа служба в щата, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Днес се отбелязва ден на траур за Рене Гуд - жената, убита от агент на американските имиграционни власти преди две седмици, съобщават Франс прес и БТА.

По този повод в Минеаполис и Сейнт Пол се провеждат ежедневни протести, откакто на 7 януари Рене Гуд беше застреляна от служител на ICE. Организаторите съобщиха днес сутринта, че над 700 бизнеса в целия щат са затворили за деня в знак на солидарност с протеста. „Постигаме нещо историческо", заяви Кейт Хавелин от организацията „Неделимите Градове близнаци" - една от над 100-те групи, които се мобилизират.

Над 300 бара, ресторанта, музея, магазина и други местни предприятия са затворили врати за деня. Нито един училищен район не е затворил, но училищата в Минеаполис и Сейнт Пол са предложили възможности за дистанционно обучение, според всекидневника „Минесота Стар Трибюн".

Федералните правоприлагащи органи са нахлули в Градовете близнаци от седмици и многократно са влизали в конфликт с членове на общността и активисти, които следят действията на агентите.

Маршът в центъра на Минеаполис днес следобед е замислен от организаторите като най-голямата демонстрация на опозиция срещу увеличаването на федералните агенти, чиито акт кметът Джейкъб Фрай и други демократи сравниха с инвазия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна репресиите в Минесота след обвинения за измами, отправени към някои членове на голямата сомалийско-американска общност в щата. Той нарече сомалийските мигранти „боклуци" и заяви, че те трябва да бъдат изведени от страната като част от усилията му да експулсира повече мигранти - включително хора, допуснати в страната, за да търсят убежище, и други законни жители.