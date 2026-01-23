Зеленски: Договорихме се с Тръмп за доставката на ракети за системата "Пейтриът"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентите на Съединените щати и Украйна се договориха на Световния икономически форум за доставка на боеприпаси за противовъздушната система „Пейтриът", предаде Укринформ, като се позова на изказване на президента на Украйна Володимир Зеленски по време на среща.

„Разговарях с президента Доналд Тръмп и получих – няма да кажа колко – ракети PAC-3 за системата "Пейтриът", заяви Зеленски. Президентът добави, че посещението му в Давос е било съсредоточено както върху глобални въпроси, така и конкретни практически задачи.

„Говорихме по световни теми, но също така решихме въпрос, който ясно показва защо отидох там", каза Зеленски, цитиран от БТА.

По-рано бе съобщено, че по време на Световния икономически форум в Давос бяха подписани три споразумения, насочени към възстановяване и реконструкция в различни сектори на украинската икономика, включително енергетиката.