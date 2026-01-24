ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германското правителство планира в бъдеще да реаги...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22153500 www.24chasa.bg

Намериха възрастен мъж в мазе в Хелзинки, може да е живял десетилетия наред там

2232
СНИМКА: Pixabay

Мъж на около 80 години може да е живял десетилетия наред в нечовешки условия в мазе в Хелзинки, съобщи днес финландската полиция, цитирана от ДПА.

Полицаите са открили мъжа по време на претърсване на самостоятелна къща във финландската столица.

Той е бил в лошо физическо състояние и не е имал достъп до тоалетна в стаята без прозорци, нито възможност да се мие или да си приготвя храна, съобщи полицията.

Първоначалните разследвания разкриха, че мъжът се е преместил там преди няколко десетилетия.

Полицията е арестувала двама мъже и една жена, всички на около 60 години и живеещи в Хелзинки. Заподозрените не са роднини на възрастния мъж, но го познават отдавна, каза водещият разследването Яри Коркалайнен пред финландското радио и телевизия, пише БТА. 

В момента се разследва дали обитателите на къщата, в която е бил открит възрастният мъж, са извършвали трафик на хора, като са експлоатирали мъжа и са го подлагали на унизителни условия на живот, съобщи полицията. Мотивът на заподозрените може да е бил финансова изгода, заявиха оттам.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния