Хакери, свързани с руското военно разузнаване, атакували полската енергийна система

Популярна руска хакерска група, свързвана с военното разузнаване на страната и автор на разрушителни кибератаки, вероятно стои зад мащабните хакерски атаки, насочени срещу електроенергийната система на Полша в края на декември, предаде снощи Ройтерс, позовавайки се на експерти, разследващи инцидента.

Експертите от базираната в Словакия компания за киберсигурност „Есет“ (ESET) анализираха зловредния софтуер, използван при атаката и определиха, че тя е дело на хакерска група, известна като „Сендуорм“. Заключението е направено въз основа на начина, по който групата е действала в миналото, както и на съвпадения в програмния код с други разрушителни кибератаки, извършвани от нея през годините, съобщиха изследователите в публикация в блога си.

Хакерите се опитват да внедрят зловреден софтуер, който цели да унищожи файлове на целевия компютър и ги направи неизползваеми, обясниха експертите, цитирани от БТА.

„Нямаме информация за никакво успешно прекъсване в резултат на тази атака“, казаха те, повтаряйки думите на полския премиер Доналд Туск, който на 15 януари заяви, че атаките са били неуспешни.

Полският министър на енергетиката Милош Мотика на 13 януари заяви пред журналисти, че кибератаките срещу енергийната система на страната през последната седмица на декември са били най-силните кибератаки срещу енергийна инфраструктура от години.

Групата „Сендуорм“, за която американското и британското правителства смятат, че е свързана с руското военно разузнаване, е свързана с поредица от високопрофилни и разрушителни кибератаки, извършени за повече от десетилетие.

Атаката през декември срещу Полша бе извършена на датата на десетата годишнина от разрушителната хакерска атака от групата срещу украинската енергийна система, „която доведе до първото в историята спиране на електричеството заради кибернападение“, заявиха експертите от „Есет“.