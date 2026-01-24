Пентагонът планира САЩ да имат по-ограничена роля във възпирането на Северна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пентагонът предвижда „по-ограничена роля“ във възпирането на Северна Корея и прехвърляне на повече отговорност на Южна Корея, става ясно от новата Стратегия за национална отбрана на САЩ, публикувана снощи и цитирана от Ройтерс и БТА.

„Южна Корея е способна да поеме основната отговорност за възпиране на Северна Корея с критична, но по-ограничена американска подкрепа“, се казва в документа.

„Тази промяна в баланса на отговорността е съобразена с американския интерес да актуализира позицията на американските сили на Корейския полуостров“, пише още в стратегията.

Междувременно снощи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се срещна с южнокорейския премиер Ким Мин-сок във Вашингтон.

След срещата Ким заяви, че той и Ванс са обсъдили, как САЩ могат да подобрят връзките си със Северна Корея, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Междувременно американският вицепрезидент изрази надежда, че проблемите около регистрираната в САЩ платформа за електронна търговия „Купанг“ (Coupang), свързани с масово изтичане на данни в Южна Корея, ще бъдат решени.

През ноември платформата разкри, че личните данни на повече от 33 милиона клиенти са били компрометирани, което предизвика остра реакция сред южнокорейските депутати и обществеността и доведе до широкомащабно разследване и съдебни дела срещу компанията.

Ким е на посещение в САЩ, за да се срещне с високопоставени представители и законодатели, с които ще обсъди различни въпроси, включително прилагането на търговското споразумение и споразумението за сигурност, договорено през ноември.