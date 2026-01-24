33 са нападенията срещу журналисти в Черна гора през 2025 г.

Тридесет и три нападения срещу работещи в медиите са регистрирани в Черна гора през миналата година, което е най-големият брой, откакто се води статистика, беше обявено на форума „Достойни условия за отговорна журналистика", предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Президентът на Медийния синдикат на Черна гора Радомир Крачкович каза, че безопасността на работещите в медиите се е влошила значително през последната година и че политическият и друг натиск върху работата на журналистите продължава и се засилва, а икономическият им статус не се е подобрил особено.

„Миналата година Медийния синдикат регистрира 33 случая на нападения срещу журналисти в Черна гора, което е абсолютен рекорд", каза Крачкович на форума, организиран от Синдиката и от Медийния институт по повод 23 януари, Деня на журналистите в Черна гора.

Следователно не е изненадващо, каза той, че за трета поредна година Черна гора регистрира спад в Индекса за безопасност на журналистите в Западните Балкани.

Кракович заяви, че Медийният синдикат е работил през цялата минала година, заедно с други участници от медийната общност и компетентните органи, по създаването на Механизъм за безопасност на журналистите, който трябва да започне да действа тази година.

„Механизмът ще осигури институционална, правна и психологическа подкрепа на всички журналисти, нападнати в Черна гора, и вярвам, че ще гарантира по-бързо разследване на нападенията, ще има адекватни съдебни последици и в крайна сметка ще намали броя на тези случаи", добави Крачкович.

Той заяви, че политическият натиск върху журналисти и медии продължава и че и цели редакции са били обект на нападения.

Говорейки за икономическото положение на журналистите и работещите в медиите, Крачкович заяви, че след прилагането на новия Закон за аудио-визуалните медийни услуги някои медии са отбелязали напредък, особено местните обществени радио- и телевизионни оператори, но че заплатите на журналистите като цяло са под националното ниво.

Директорът на Медийния институт Оливера Николич каза, че Черна гора е изправена пред сериозни антидемократични и антиевропейски тенденции, които пряко засягат състоянието на медиите и журналистиката.

Според нея, въпреки формалните институционални рамки и приетите закони, на практика демокрацията остава слаба, а медийната среда е изправена пред множество предизвикателства.

Николич каза, че независимостта и редакционната автономност на обществените радио- и телевизионни оператори, както и автономността на медийния регулатор, Агенцията за аудиовизуални и медийни услуги, са застрашени, тъй като тези институции са под постоянен политически натиск.

Вицепрезидентът на Медийния синдикат на Черна гора Марияна Камович Величкович заяви, че в 18 от 33 случая на нападения срещу работещи в медиите жертвите са жени.

„Впечатлението сред журналистките е, че не са защитени и не могат да разчитат на медиите, за които работят. Тези, които са се опитали да получат правна помощ, когато са имали нужда от нея поради работата си, са получили отказ", каза тя.