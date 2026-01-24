ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове з...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22153669 www.24chasa.bg

Седем загинали и 82 в неизвестност след свлачище в Индонезия (Видео)

2516
СНИМКА: Екс/@somoytv

Седем души са загинали, а 82 са в неизвестност след свлачище в провинция Западна Ява в Индонезия, съобщи индонезийската служба за управление на бедствията, цитирана от Ройтерс и БТА.

По данни на местните власти, обилните валежи в района са предизвикали свлачище, което е засегнало село в района Западен Бандунг.

"Много са хората в неизвестност. Днес ще направим всичко възможно да засилим операциите по издирване и спасяване", заяви говорителят на агенцията Абдул Мухари.

Междувременно индонезийската метеорологична служба предупреди вчера за екстремни метеорологични условия, включително проливни дъждове в провинция Западна Ява в продължение на седмица, съобщи индонезийският вестник "Компас". 

СНИМКА: Екс/@somoytv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния