Седем загинали и 82 в неизвестност след свлачище в Индонезия (Видео)

Седем души са загинали, а 82 са в неизвестност след свлачище в провинция Западна Ява в Индонезия, съобщи индонезийската служба за управление на бедствията, цитирана от Ройтерс и БТА.
По данни на местните власти, обилните валежи в района са предизвикали свлачище, което е засегнало село в района Западен Бандунг.
"Много са хората в неизвестност. Днес ще направим всичко възможно да засилим операциите по издирване и спасяване", заяви говорителят на агенцията Абдул Мухари.
Междувременно индонезийската метеорологична служба предупреди вчера за екстремни метеорологични условия, включително проливни дъждове в провинция Западна Ява в продължение на седмица, съобщи индонезийският вестник "Компас".
ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভা প্রদেশের পশ্চিম বানদুং অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিধসে কমপক্ষে সাতজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৮২ জন— Somoy TV (@somoytv) January 24, 2026
