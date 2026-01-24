Германското правителство планира в бъдеще да реагира много по-решително на кибератаки, включително чрез действия извън страната, заяви министърът на вътрешните работи Александър Добринд, цитиран от ДПА, предава БТА.

"Ще отвръщаме на ударите, включително в чужбина. Ще възпрепятстваме нападателите и ще унищожаваме тяхната инфраструктура", каза Добринд в интервю за местен вестник. По думите му Германия ще действа дори при минимални основания за подобни мерки.

Министърът уточни, че ответните действия ще се осъществяват съвместно от разузнавателните служби и Федералната служба за криминална полиция.

Според Добринд Министерството на вътрешните работи планира създаването на нов център за защита от хибридни заплахи, чиято цел е да подобри координацията между различните институции и нива на управление. Центърът в момента се подготвя от германското вътрешно разузнаване и се очаква да започне работа по-късно тази година.

Той подчерта, че Германия е подложена на постоянни кибератаки срещу държавни институции, критична инфраструктура и частни компании. Много от тези атаки се извършват от групи, свързани с държавни разузнавателни служби и финансирани от тях, включително в рамките на хибридни операции от Русия и други региони на света.

Министърът добави, че германските разузнавателни служби ще получат и нови правомощия за събиране на разузнавателна информация и за други дейности.

"Твърде дълго разчитахме на информация от други места. Необходим е поврат и в работата на разузнавателните служби", каза той, като подчерта, че целта е те да могат сами да събират повече информация и да действат по-активно на оперативно ниво. Добринд допълни, че възнамерява да представи съответните законодателни промени през първата половина на годината.