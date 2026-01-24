ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове з...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22153968 www.24chasa.bg

Германското правителство планира в бъдеще да реагира много по-решително на кибератаки

1492
Изкуственият интелект вече се ползва за кибератаки. Снимка: Пиксабей

Германското правителство планира в бъдеще да реагира много по-решително на кибератаки, включително чрез действия извън страната, заяви министърът на вътрешните работи Александър Добринд, цитиран от ДПА, предава БТА.

"Ще отвръщаме на ударите, включително в чужбина. Ще възпрепятстваме нападателите и ще унищожаваме тяхната инфраструктура", каза Добринд в интервю за местен вестник. По думите му Германия ще действа дори при минимални основания за подобни мерки.

Министърът уточни, че ответните действия ще се осъществяват съвместно от разузнавателните служби и Федералната служба за криминална полиция.

Според Добринд Министерството на вътрешните работи планира създаването на нов център за защита от хибридни заплахи, чиято цел е да подобри координацията между различните институции и нива на управление. Центърът в момента се подготвя от германското вътрешно разузнаване и се очаква да започне работа по-късно тази година.

Той подчерта, че Германия е подложена на постоянни кибератаки срещу държавни институции, критична инфраструктура и частни компании. Много от тези атаки се извършват от групи, свързани с държавни разузнавателни служби и финансирани от тях, включително в рамките на хибридни операции от Русия и други региони на света.

Министърът добави, че германските разузнавателни служби ще получат и нови правомощия за събиране на разузнавателна информация и за други дейности.

"Твърде дълго разчитахме на информация от други места. Необходим е поврат и в работата на разузнавателните служби", каза той, като подчерта, че целта е те да могат сами да събират повече информация и да действат по-активно на оперативно ниво. Добринд допълни, че възнамерява да представи съответните законодателни промени през първата половина на годината.

Изкуственият интелект вече се ползва за кибератаки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния