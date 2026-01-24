ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гренландия към Тръмп: Не пипайте минералите ни

Ная Натаниелсен КАДЪР: Екс/@MarioNawfal

Министърката на минералните ресурси на Гренландия Ная Натаниелсен отхвърли опитите на САЩ да разпределят минералните суровини на острова, като заяви, че никоя външна сила не трябва да решава съдбата на огромното природно богатство на арктическата територия.

„Всичко е на масата, освен суверенитетът ни", каза тя в интервю за "Политико", два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведоха разговори зад закрити врати, за които американският президент заяви, че включват споразумение за ресурсите на острова.

Натаниелсен оспори правото им да правят това, като заяви, че страната й „няма да приеме бъдещото развитие на минералния сектор да се решава извън Гренландия".

Тръмп започна седмицата със заплаха да наложи огромни мита на страните от ЕС, ако не предадат Гренландия, но в сряда отстъпи, след като заяви, че е постигнал рамка за бъдещо споразумение с Рюте. Но ако тази сделка включва позволяване на друга страна, различна от Гренландия, да контролира нейните минерали, отговорът от Нук ще бъде „не", заяви тя.

Арктическият остров разполага с достатъчно количества от някои редки земни елементи, за да задоволи една четвърт от световното търсене, както и с огромни количества нефт, газ, злато и метали за чиста енергия, но почти нищо от тях не е добивано.

Въпреки че точните подробности за рамката остават неясни, европейски служител заяви, че тя може да включва надзорен съвет, който да контролира минералните ресурси на острова.

Натаниeлсен отхвърли тази възможност.

„Това би означавало да се откажем от суверенитета си, т.е. от юрисдикцията си върху минералните ресурси", заяви тя, като предложи възможността за разрешаване на въпроса за ресурсите на Гренландия чрез многостранни преговори.

„Не казвам, че няма да има споразумение", заяви гренландският политик, добавяйки, че правителството „няма възражения срещу изграждането на капацитет на НАТО в Гренландия или каквато и да е форма на наблюдение" и е отворено за разработване на споразумение за сътрудничество в областта на минното дело с САЩ през 2019 г.

„Но не можем да започнем да разменяме минерали за суверенитет", каза тя.

