Киев е без отопление, а Черниговска област без ток след руска атака, въпреки преговорите в Абу Даби

Близо 6000 сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след нощна руска атака, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

Температурите в града тази сутрин са паднали до минус 12 градуса.

Междувременно стотици хиляди жители в Черниговска област са останали без електрозахранване в резултат на същата атака, съобщи регионалната енергийна компания "Чернигивобленерго". По нейни данни е била повредена ключова енергийна инфраструктура в близост до град Нижин, допълни Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Владимир Путин цинично е наредил мащабен ракетен удар срещу Украйна на фона на преговорите между Украйна и Русия с посредничество на САЩ в Абу Даби.