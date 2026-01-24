КМГ: Президентът на Световния икономически форум призовава за повече диалог и печелившо за всички сътрудничество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Световния икономически форум Бьорге Бренде даде специално интервю за предаването „Диалог на високо ниво" на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), в което подчерта необходимостта от по-интензивна комуникация и взаимодействие между държавите в условията на нарастващи глобални предизвикателства, пише КМГ.

„Надяваме се да има повече диалог. Искаме да видим как лидерите на различните страни се събират заедно и подхождат към проблемите с мислене, насочено към „двойна победа" и взаимна изгода", заяви той.

По думите му диалогът и сътрудничеството са ключови за преодоляване на разногласията и за намиране на устойчиви решения на глобалните проблеми.

Говорейки за ролята на Китай, Бренде подчерта, че като втората по големина икономика в света, страната има влияние във всички сфери на глобалното развитие.

„Китай оказва въздействие върху целия свят. Речта на председателя Си Дзинпин в Давос през 2017 г. беше изключително окуражаваща", каза той.

Бренде припомни, че тогава китайският лидер е отправил силно послание за значението на многостранността и глобалното сътрудничество, както и за важната роля на многостранните институции като ООН.

„Китай изигра водеща роля, като ясно подчерта значението на международното сътрудничество и на многостранните механизми", допълни президентът на Световния икономически форум.