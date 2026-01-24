ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Президентът на Световния икономически форум призовава за повече диалог и печелившо за всички сътрудничество

Снимка: Китайска медийна група

Президентът на Световния икономически форум Бьорге Бренде даде специално интервю за предаването „Диалог на високо ниво" на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), в което подчерта необходимостта от по-интензивна комуникация и взаимодействие между държавите в условията на нарастващи глобални предизвикателства, пише КМГ.

„Надяваме се да има повече диалог. Искаме да видим как лидерите на различните страни се събират заедно и подхождат към проблемите с мислене, насочено към „двойна победа" и взаимна изгода", заяви той.

По думите му диалогът и сътрудничеството са ключови за преодоляване на разногласията и за намиране на устойчиви решения на глобалните проблеми.

Говорейки за ролята на Китай, Бренде подчерта, че като втората по големина икономика в света, страната има влияние във всички сфери на глобалното развитие.

„Китай оказва въздействие върху целия свят. Речта на председателя Си Дзинпин в Давос през 2017 г. беше изключително окуражаваща", каза той.

Бренде припомни, че тогава китайският лидер е отправил силно послание за значението на многостранността и глобалното сътрудничество, както и за важната роля на многостранните институции като ООН.

„Китай изигра водеща роля, като ясно подчерта значението на международното сътрудничество и на многостранните механизми", допълни президентът на Световния икономически форум.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

