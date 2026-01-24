Китай създаде мрежа за защита на компаниите си при спорове за интелектуална собственост в чужбина

Китай е изградил всеобхватна мрежа за подкрепа на негови компании да защитават по-ефективно правата си върху интелектуалната собственост при работата им в чужбина, бе съобщено на пресконференция в петък на Държавната администрация за интелектуална собственост, пише КМГ.

Основен стълб на мрежата са правителствените наредби за уреждане на спорове с чуждестранни страни в областта на интелектуалната собственост, които влязоха в сила през май 2025 г. Те дават правна основа за ответни мерки, когато други държави използват подобни спорове като средство за необоснован натиск или ограничения срещу китайски граждани и организации.

Към мрежата ще работят и 2000 специалисти по спорове за интелектуална собственост, а до края на 2025 г. са създадени 99 центъра за консултации в цялата страна, както и 6 специализирани платформи за ключови отрасли като автомобилостроенето и производството на фотоволтаици. Паралелно с това са открити представителства в 11 държави за осигуряване на подкрепа на място.

Паралелно се развива и подготовката на кадри чрез специализирани програми за обучение на адвокати и създаването на съвместни международни институти по интелектуална собственост с участието на университета „Цинхуа" и Пекинския университет.

Китай е световен лидер по брой международни патентни заявки за шеста поредна година, но споровете за интелектуална собственост в чужбина остават сериозно предизвикателство за компаниите, които излизат на външните пазари, основно поради недостиг на информация и ограничени възможности за бърза реакция.