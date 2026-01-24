Китай ще насърчава филмовата икономика по време на Пролетния празник

На 23 януари в Пекин се проведе заседание на Управителния комитет на Специалния държавен фонд за развитие на филмовата индустрия. На срещата беше направен преглед на работата през 2025 г. и бяха обсъдени основните приоритети за 2026 г., пише КМГ.

Участниците подчертаха необходимостта от по-ефективно използване на фонда с цел активно насърчаване на висококачественото развитие на китайската филмова индустрия и последователно прилагане на специалните мерки за стимулиране на потреблението.

По време на заседанието беше отбелязано, че с наближаването на Пролетния празник основен акцент трябва да бъде поставен върху празничния киноафиш. Подчертано бе, че подходът трябва да бъде ориентиран към реални резултати, като се подкрепят местните власти и институции в организирането на разнообразни инициативи от типа интегриращи кинопрожекции с други културни, туристически и търговски дейности.

Целта е да се стимулира развитието на филмовата икономика, да се създаде празнична атмосфера и да се даде силен тласък на потреблението по време на Пролетния празник.