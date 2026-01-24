Над 200 ръчно изработени фенера блеснаха на фестивал в Китай за Лунната нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международният фестивал на фенерите започна в Цигун, югозападната китайска провинция Съчуан, предаде Ройтерс. Ежегодният форум представя вековното изкуство, като тази година в първия му ден бяха показани над 200 ръчно изработени фенера, изобразяващи животни, митологични фигури и сцени от древния Китай.

Лунната нова година ще започне на 17 февруари и поставя началото на Годината на коня в китайския зодиак. Фенерите са традиционна част от празненствата, като символизират късмет и правилната посока, предава БТА.

„Когато бях дете, родителите ми ме водеха на фестивала на фенерите в Цигун почти всяка година", разказва 32-годишният Хуан Е. „За нас, жителите на Цигун, фестивалът на фенерите е неразделна част от празненствата по повод Лунната нова година. Сега аз водя детето си да види фенерите".

Организаторите казаха, че на около 1200 работници са им били необходими няколко седмици, за да изработят фенерите, като част от тях са дълги стотици метри, отбелязва Ройтерс.

Инсталация с дължина от 210 метра е озаглавена „Магичен Китай" и е вдъхновена от древна история за голямо митично хибридно същество, наподобяващо птица и риба. Друга конструкция, посветена на легендата за Мулан и с дължина 180 метра, представя историята на жената воин и включва стадо коне в галоп, препратка към зодиакалното животно за предстоящата година.

Фенерите на фестивала са изработени от различни материали, включително слама, люти чушки и рециклирани опаковки от лекарства.

Фестивалът е част от празненствата по случай 60-годишнината от основаването на Китайската народна република, допълва Ройтерс.